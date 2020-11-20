4 نصائح للاستغلال الأمثل لـ«البلاك فرايدى»
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:10 ص
نرمين محمود الدهانطباعة
قدمت مديرية تموين بورسعيد 4 نصائح لاستغلال «البلاك فرايدى» 2020، والتي يجب على كل من ينوي الشراء في عرض هذه الجمعة فِهمها، وتتمثل في التالي:
1- أن يقوم المشتري بإعداد قائمة شراء حسب ما يحتاج إليه بشدة لتجنب العروض التي قد لا يحتاج إليها.
2- تصفح أسعار المنتجات قبل موسم الجمعة السوداء للتأكد من فاعلية وجدوى التخفيضات.
3-التأكد من حالة المنتج قبل الشراء لأن بعض المنتجات قد تحتوي على عيوب مَخفية.
4-التأكد من أمر سياسة الاستبدال.
وأكدت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، برئاسة المهندسة سحر الدسوقى، على ضرورة وحتمية اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية عند الدخول لأى محل تجارى، ومنها:
1- تحديد عدد العملاء فى المتجر عميل واحد لكل 2:10 من المساحة الداخلية للمتجر.
2- التنبيه على جميع العملاء بارتداء الكمامات.
3- وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار فى الأماكن المكتظة بالعملاء (لضمان وجود مسافة بينهم فى المداخل والمخارج وأقسام المشتريات).
4- التزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول والهاند جل، وذلك بعد استخدام عربات التسوق.
5- السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند دخول المتجر، ودم السماح بدخول المجموعات.
6- قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.
1- أن يقوم المشتري بإعداد قائمة شراء حسب ما يحتاج إليه بشدة لتجنب العروض التي قد لا يحتاج إليها.
2- تصفح أسعار المنتجات قبل موسم الجمعة السوداء للتأكد من فاعلية وجدوى التخفيضات.
3-التأكد من حالة المنتج قبل الشراء لأن بعض المنتجات قد تحتوي على عيوب مَخفية.
4-التأكد من أمر سياسة الاستبدال.
وأكدت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، برئاسة المهندسة سحر الدسوقى، على ضرورة وحتمية اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية عند الدخول لأى محل تجارى، ومنها:
1- تحديد عدد العملاء فى المتجر عميل واحد لكل 2:10 من المساحة الداخلية للمتجر.
2- التنبيه على جميع العملاء بارتداء الكمامات.
3- وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار فى الأماكن المكتظة بالعملاء (لضمان وجود مسافة بينهم فى المداخل والمخارج وأقسام المشتريات).
4- التزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول والهاند جل، وذلك بعد استخدام عربات التسوق.
5- السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند دخول المتجر، ودم السماح بدخول المجموعات.
6- قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.