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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

4 نصائح للاستغلال الأمثل لـ«البلاك فرايدى»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:10 ص
البلاك فرايدى
البلاك فرايدى
نرمين محمود الدهان
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قدمت مديرية تموين بورسعيد 4 نصائح لاستغلال «البلاك فرايدى» 2020، والتي يجب على كل من ينوي الشراء في عرض هذه الجمعة فِهمها، وتتمثل في التالي:

1- أن يقوم المشتري بإعداد قائمة شراء حسب ما يحتاج إليه بشدة لتجنب العروض التي قد لا يحتاج إليها.

2- تصفح أسعار المنتجات قبل موسم الجمعة السوداء للتأكد من فاعلية وجدوى التخفيضات.

3-التأكد من حالة المنتج قبل الشراء لأن بعض المنتجات قد تحتوي على عيوب مَخفية.

4-التأكد من أمر سياسة الاستبدال.

وأكدت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، برئاسة المهندسة سحر الدسوقى، على ضرورة وحتمية اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية عند الدخول لأى محل تجارى، ومنها:

1- تحديد عدد العملاء فى المتجر عميل واحد لكل 2:10 من المساحة الداخلية للمتجر.

2- التنبيه على جميع العملاء بارتداء الكمامات.

3- وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار فى الأماكن المكتظة بالعملاء (لضمان وجود مسافة بينهم فى المداخل والمخارج وأقسام المشتريات).

4- التزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول والهاند جل، وذلك بعد استخدام عربات التسوق.

5- السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند دخول المتجر، ودم السماح بدخول المجموعات.

6- قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.

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