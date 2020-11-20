نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش الأساليب الحديثة فى التشييد والبناء (صور)

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســـن لطفي، ندوة بعنوان «صناعة التشييد وتكنولوجيا نمذجة معلومات البناء BIM»، وذلك بقاعة مؤتمرات النقابة، بمشاركة عدد من خبراء نمذجة معلومات البناء، وشباب المهندسين، لعرض تجارب عملية لاستخدامات تكنولوجيا BIM في مجالات التشييد والبناء.وقال الدكتور حســن لطفـي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن صناعة التشييد هي الصناعة الدافعة لمختلف الصناعات في مصر، وأنه تم اختيار موضوع اللقاء نظرًا لأهميته للعديد من التخصصات الهندسية سواء مدني أو عمارة أو ميكانيكا أو كهرباء ولجميع الأطراف المعنية بمشروعات التشييد والبناء.وأضاف،خلال كلمته في الندوة، أن نقابة المهندسين حريصة على إلقاء الضوء على المستجدات والتطورات التكنولوجية الحديثة في مختلف الصناعات ومتابعة كل ما هو جديد في المجالات العلمية كي يكون المهندس على دراية كاملة بها، ويعمل على تطبيقها والاستفادة منها مجالات عمله، مشيرًا إلى أن اللقاء يشارك فيه عدد من شباب المهندسين حديثي التخرج لعرض تجاربهم العملية في تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء.وقال المهندس إسلام خليل، خبير نمذجة معلومات البناء، إن التكنولوجيا الحديثة أصبحت أمرًا هامًا في عمل المهندس، مشيرًا إلى أنه في عام ١٩٩٠ كان الاستخدام الأول للمهندس «برنامج الأوتوكاد»، بينما بدءًا من عام ٢٠٠٠ أصبح التصميم يعتمد على تقنية 3D، وهي توفر أكثر من ٤٠٪ من مجهود المهندس، الذي أصبح حاليًا يصمم ويشاهد المشروع على الطبيعة بتقنية 7D الحديثة من خلال الواقع الافتراضي.وأوضح أنه في المدن الجديدة حاليًا مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، استخدم المهندسون فيها تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS ونمذجة معلومات البناء BIM، وتم ربطهما ببعض، وهي تعد نمذجة معلوماتية للمدن، وتم تفعيل التكنولوجيا الحديثة مع شركات الصرف الصحي في محافظات مصر للكشف على الشبكات تحت الأرض بسهولة ويسر.كما ناقشت الدكتورة شيماء عاشور، خبيرة نمذجة معلومات البناء، تجارب الخريجين الشباب للتكنولوجيا الحديثة في التشييد والبناء واستخدام تقنية BIM التي تبدأ من تصميم المشروع حتى مرحلة التشغيل والمراقبة.كما شارك في إلقاء المحاضرة المهندس سليم بدوي، والمهندس معتز إيهاب، خبراء تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء BIM، وشهد ختام اللقاء العديد من المداخلات، وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور.