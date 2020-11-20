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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
مبنى إدارى لقناة
مبنى إدارى لقناة السويس
مصطفى دياب
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على مدار أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان، ظل المبنى الإداري للشركة العالمية لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية دليلًا على الاتقان المعماري الفائق، فقد شيده الفرنسيون بقرار من الدبلوماسي الشهير فريديناند ديليسبس وتحت قيادة مدير المشروع المهندس "Gammes Bouchet" في عام 1862، فيما حرص الخديوي إسماعيل على افتتاح المبنى رسميًا بشخصه وذلك في عام 1869.

كان المبنى شاهدًا على لحظات وسنوات من التحدي والصمود لعقول مخططة ومنفذة لمشروع قناة السويس، فكان من أوائل المباني التي شيدتها إدارة قناة السويس أثناء حفر المشروع، ليكون نقطة ارتكاز رئيسية لإدارة المشروع، كما شهد المبنى ذاته العديد من التوسعات في أعوام 1906 و1911 و1920 و1924 و1946 إلى أن شهد عملية التأميم عام 1956، حيث شهدت مكاتب المبنى الشرارة الأولى لملحمة التأميم.

ويعتبر المبنى التاريخي تحفة فنية معمارية بما يجسده من تصميم رائع، فهو يجمع في تصميمه ما بين الطابع العربي الإسلامي والطابع الأوروبي، حيث يتكون من مساحة مستطيلة يتوسطها فناء كبير يفتح عليه وحدات المبنى التى تتكون من أكثر من مائة حجرة كما يوجد ممرات وسراديب يؤدى بعضها إلى استراحة ديليسبس، وتبلغ مساحة المبنى 10 آلاف متر وبه بدروم مساحته 1200 متر والمساحة المستخدمة 5500 متر والباقي حدائق وممرات.

ومن منطلق حرص إدارة قناة السويس على تخليد وإحياء تاريخ الهيئة بكل تفاصيلها ومراحلها الزمنية، جاء القرار بتحويل هذا المبنى التاريخي العتيق إلى متحف عالمي للهيئة يضم مقتنيات تاريخية لمراحل هامة في مسار الهيئة منذ إنشاءها حتى الآن.
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)
تفاصيل تحويل أول مبنى إدارى لقناة السويس إلى متحف عالمى (صور)

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