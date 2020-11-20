التضامن: معالجة 38% من تظلمات تكافل وكرامة

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تمت ميكنة عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصة مع انتشار فيروس كورونا ومنها مثل تظلمات تكافل وكرامة؛ وذلك منها التكدس فى المكاتب والوحدات.وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أمس الخميس، أن عدد التظلمات 109 آلاف تظلم، تم معالجة 38% منهم، وجار العمل على الانتهاء من باقي التظلمات التي لم تنظر، ومن المقرر أن ستستكمل عقب انتهاء الفيروس؛ إذ أن الكثير منها يستلزم التحقق ميدانيا، وهو ما قد لا يتم بسبب الظروف التي تمر بها حاليا.وزادت مخصصات الدعم النقدي الذي يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعي من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9، خلال السنوات الثلاث الأولى، بنسبة زيادة 236%.