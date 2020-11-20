رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يضع خطة لجمع الأسلحة من المواطنين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:52 ص
الجيش الليبى
الجيش الليبى
محمد عمر
طباعة
أعلن الجيش الليبي، الخميس، عن إعداد آلية لمصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين، وكذلك البدء في حصر المطلوبين جنائيًا والتابعين للمؤسسة العسكرية والأمنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، مع أعضاء الغرفة وأمراء الوحدات العسكرية ورؤساء الخطط الفرعية؛ لمناقشة آخر التجهيزات للعمل الميداني واعتماد خطط العمل المقدمة من رؤساء الخطط الفرعية، وعرض آلية التنسيق والتواصل عن طريق غرفة العمليات التي توكل إليها مهمة إصدار التعليمات والتعميمات واستلام البلاغات والتمامات اليومية.

وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش أيضًا متابعة عمل الخطط الأمنية على أرض الواقع، من خلال تفعيل الوحدات الإدارية العسكرية والأمنية المخولة بذلك كإدارة التفتيش والانضباط والشرطة العسكرية.

وأكد أمراء الوحدات العسكرية والأمنية، خلال الاجتماع، جاهزية القوة المشتركة للعمل في مهمة الضبط والإحضار للمطلوبين فور اكتمال مهمة الإخلاءات واستعدادهم الكامل لمساندة كل الخطط الفرعية العاملة على الخطة العامة إذا لزم الأمر ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاضية أمريكية توقف تنفيذ ثامن حكم بالإعدام فى عهد ترامب

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

منح مايكل بى جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020

سحر عبدالحق تبحث مع جهاز الكرة النسائية ترتيبات المعسكر المغلق

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

محاضرات فى البلاغة الجديدة.. جديد للباحث محمد مشبال

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

الليلة.. حفل الفنان فادى المغربى وفرقة الخان بقصر بشتاك

«السيمفونية البطولية» أولى محاضرات المايسترو هشام جبر