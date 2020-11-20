الجيش الليبى يضع خطة لجمع الأسلحة من المواطنين

أعلن الجيش الليبي، الخميس، عن إعداد آلية لمصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين، وكذلك البدء في حصر المطلوبين جنائيًا والتابعين للمؤسسة العسكرية والأمنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، مع أعضاء الغرفة وأمراء الوحدات العسكرية ورؤساء الخطط الفرعية؛ لمناقشة آخر التجهيزات للعمل الميداني واعتماد خطط العمل المقدمة من رؤساء الخطط الفرعية، وعرض آلية التنسيق والتواصل عن طريق غرفة العمليات التي توكل إليها مهمة إصدار التعليمات والتعميمات واستلام البلاغات والتمامات اليومية.وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش أيضًا متابعة عمل الخطط الأمنية على أرض الواقع، من خلال تفعيل الوحدات الإدارية العسكرية والأمنية المخولة بذلك كإدارة التفتيش والانضباط والشرطة العسكرية.وأكد أمراء الوحدات العسكرية والأمنية، خلال الاجتماع، جاهزية القوة المشتركة للعمل في مهمة الضبط والإحضار للمطلوبين فور اكتمال مهمة الإخلاءات واستعدادهم الكامل لمساندة كل الخطط الفرعية العاملة على الخطة العامة إذا لزم الأمر ذلك.