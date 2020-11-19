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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كيلو ونصف استروكس و١٩ قضية مخدرات في القليوبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:43 م
أمن
أمن
كتب صلاح حسنى
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شنت مديرية أمن القليوبية حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المخدرات، وأسفرت الحملة التي شنها مركز طوخ عن تحرير ١٩ قضية مخدرات.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام حملة بمركز طوخ بمشاركة اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٩ قضية مخدرات وضبط كيلو ونص استروكس و٩٠٠ جرام بانجو و٧٠٠ جرام شادو قضية حيازة بندقية خرطوش و٢ طلقة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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