تدشين كنيسة العذراء مريم ورسامة 150 شماسا بإيبارشية طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية المدمر التابعة لمدينة طما، صباح اليوم.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين ثلاثة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم القديسة العذراء مريم والمذبح القبلي على اسم القديس يوسف النجار، والمذبح البحري على اسم القديسين يواقيم وحنة.

شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية كل من المذابح الثلاث وحامل الأيقونات بأيقوناته وكذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب، وخلال الكلمة الروحية التي ألقاها نيافة الأنبا إسحق، هنأ مجمع الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وشعب الإيبارشية، بتدشين الكنيسة وأكد نيافته أن هذا اليوم وهو يوم ميلاد الكنيسة وهو نقطة بداية للعمل والخدمة، كما قدم نيافته الشكر إلى كل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية التي كان لها دور في إقامة هذه الكنيسة.

وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة ١٥٠ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس (المرتل).

