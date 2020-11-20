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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد سعد: «الناس بتدعونى للأفراح علشان تسمع أخبارى» (فيديو)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:45 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
حسن أمين - تصوير: محمود عبد الناصر
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تحدث الفنان أحمد سعد عن مدى تأثير تداول أخبار حياته الشخصية، خلال الفترة الماضية، على حياته الفنية.

وقال أحمد سعد، خلال ندوته في "الدستور"، إن الجمهور مثلما سمع منه العديد من الأغاني الجيدة، سمع عنه أخبارًا كثيرة سيئة، مشيرًا إلى أن الجمهور يتناسى مع مرور الوقت هذه الأخبار السيئة لأن هذه طبيعتنا البشرية.

وأضاف أنه فعل العديد من التصرفات والأشياء السلبية والسيئة، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتجنب هذه الأفعال في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن الجمهور اقترب من أن يقوم بدعوته لإحياء حفلات الزفاف من أجل الاستماع لأخباره الشخصية بدلا من الاستماع لأغانيه، قائلا: "أنا كنت ما بغنيش أنا كنت بتاع توك شو ممكن الناس تجيني في فرح عشان تسمع أخباري الشخصية".

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