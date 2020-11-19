ضبط 811 مخالفة مرورية و4 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسق مع ضباط إدارة المرور،حملة مرورية مكبرة، على مدار يومين، أسفرت عن ضبط 811 مخالفة مرورية متنوعة.كما تم مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فحص ع 50 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم أول أسوان، وغرب أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط ( 4) حالات إيجابية لتعاطي (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.