بايدن: عدم تعاون ترامب يتسبب في وفاة 400 ألف أمريكي من كورونا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، أن إدارته الجديدة لن تقدم على فرض إغلاق اقتصادي عام، مشيرا إلى أن أداء الولايات المتحدة سيكون أفضل إذا تعاونت معه إدارة الرئيس دونالد ترامب.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في كلمة له مساء اليوم، إنه إذا أبقت إدارة ترامب الحالية على عدم تعاونها معه فقد يودي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا.وشدد بايدن على أن قال خلال الاجتماع مع عدد من حكام الولايات أنه يجب مواجهة كورونا بعيدا عن المواقف الأيديولوجية.