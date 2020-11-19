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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جينيفر لوبيز تدشن علامتها الخاصة في مجال العناية بالبشرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:55 م
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
سارة ساويرس
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دشنت النجمة جينيفر لوبيز، علامتها الخاصة في مجال العناية بالبشرة،JLO Beauty، حيث شاركت النجمة مع متابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 133 مليون متابع، الإعلان التشويقى لعلامتها الجديدة.

نشرت صورة لها وهي تسبح في الماء، وكتبت عليها خطها التجميلي الجديد الذي طال انتظاره سوف يبدأ عالميًا مع بداية العام الجديد وتحديدًا في الأول من شهر يناير 2021.

كما نشرت أيضًا فيديو على صفحة علامتها الجديدة على موقع انستجرام معلقة عليه بصوتها قائلة أن "النضارة وإشراق البشرة يبدأ من الداخل ليظهر بعد ذلك على البشرة الخارجية".

ووفقا لمجلة vogue الشهيرة فى عالم الموضة والجمال، لم تكون هذه الخطوة الأولى لجينيفر لوبيز في عالم الجمال، فقد بدأت مسيرتها في عام 2002 حين أعلنت عن إنشاء مملكتها في عالم العطور التي تقدر قيمتها اليوم بملياري دولار، وقدمت عطرها الأول Glow ولحقته بعدد من الإصدارات التي كان آخرها عطر Promise الذي أطلقته السنة الماضية، وحازت منتجاتها على إعجاب الكثير من جمهورها.

ولم تكن جينيفر هى الأولى فى تدشين علامة تجميل خاصة بها، بل سبقتها عدد من النجمات اللواتي صنعن لأنفسهن علامات مهمة في عالم الجمال مثل كيم كارداشيان وريهانا وسيلينا جوميز وغيرهن من نجمات هوليوود.

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