«الصحة العالمية»: لم نعتمد أي لقاح ضد كورونا حتى الآن

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 10 لقاحات ضد فيروس كورونا على وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة، معقباً: "البعض أعلن الانتهاء بالفعل والباقي في طريقهم للانتهاء من المرحلة الثالثة".



