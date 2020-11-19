«الصحة العالمية»: لم نعتمد أي لقاح ضد كورونا حتى الآن
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:27 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 10 لقاحات ضد فيروس كورونا على وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة، معقباً: "البعض أعلن الانتهاء بالفعل والباقي في طريقهم للانتهاء من المرحلة الثالثة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية extra news، مساء الخميس، أنه حتى الآن لم تعتمد منظمة الصحة العالمية أي من هذه اللقاحات لافتاً إلى أنه لا بد قبل الاعتماد مراجعة التجارب الإكلينيكية الثلاث بشكل دقيق، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وفاعلية اللقاح قبل التصريح باستخدامه.