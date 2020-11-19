«شريط واحد لا يكفي».. افتتاحان لمعرض «الأوبرا» للكتاب

كان من المقرر لوزيرة الثقافة أن تفتتح معرض كتاب الأوبرا في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن ما حدث أن هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، افتتح معرض الأوبرا للكتاب، في تمام السادسة والربع، يرافقه كل من أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا.وبعد افتتاح المعرض وتفقد الحاج علي لأجنحة هيئة الكتاب وقصور الثقافة ودار الكتب والوثائق، قامت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بافتتاح معرض الأوبرا مرة أخرى بالرغم من افتتاح الحاج علي له، وصدر بيان من وزارة الثقافة يفيد بافتتاح وزيرة الثقافة للمعرض وتجاهل افتتاح رئيس الهيئة.