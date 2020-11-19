بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إننا نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا، مؤكدا إمكانية التغلب على كورونا لكن بمشاركة الجميع.وأضاف في مؤتمر صحفي، "ملتزمون بالتنسيق مع حكام الولايات لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا".واتهم بايدن إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي.. مؤكداً أن مكافحة كورونا تحتاج لعمل جماعي لتوزيع اللقاحات المضادة.