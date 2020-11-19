ضبط سيدتين بتهمة قتل طالب بسكين في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، من القبض على سيدتين وهروب قهوجي، في واقعة مقتل طالب طعنًا بالسكين، بمنطقة الحميدات التابعة لدائرة بندر قنا.كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا، يفيد بمقتل يحيي صابر سلامة، 17 عامًا، طعنًا بسكين مطبخ، بمنطقة الحميدات.وكشفت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث البندر، والرائد بسام حمزة معاون أول، والنقيب محمد جمال، أن مرتكب الواقعة محمد.ن.ع، قهوجي، هارب، بعد نشوب مشاجرة على قطعة أرض زراعية بسبب الميراث، كما ضبط والدة المتهم وخالته ع، وف، لاتهامهم معه في ارتكاب الواقعة.جاري تكثيف التحريات لضبط المتهم الهارب، كما تقرر حبس والدة المتهم وخالته 4 أيام على ذمة التحقيقات.