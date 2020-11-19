مصدر طبي: 323 حالة إصابة بكورونا في مستشفيات المنوفية

كشفت مصادر طبية بمديرية المنوفية إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات ويتم علاجهم ببروتوكول الوزارة.وأكدت المصادر وجود٣٢٣ مصابا بالمستشفيات، منهم ١١٣ يتلقون العلاج داخل غرف الرعاية المركزة، فيما يتواجد ٢٢٠ يتلقون العلاج داخل الأقسام الداخلية بالمستشفيات.وأوضحت المصادر الطبية أن مستشفى العزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا المستجد المتواجدة بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، تقدم الخدمات الطبية لـ 38 منهم 18 داخل العناية المركزة للمستشفى.