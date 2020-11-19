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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعيين الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيسًا لجامعة الإسكندرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:53 م
عبد العزيز قنصوة
عبد العزيز قنصوة
هبه عويضه
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوة رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتور قنصوة، أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، كان قد شغل منصب عميد لكلية الهندسة، ثم نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم محافظًا للإسكندرية، وله العديد من الإسهامات فى العمل كاستشارى مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليًا وإقليميًا فى مجال تحلية ومعالجة المياه.

حصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياة باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وله أبحاث منشورة فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

كما شارك الدكتور قنصوة فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، فضلا عن مشاركته في برنامج الاتحاد الأوروبى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية، كما شارك فى ملتقى خبراء المياه العرب "يناير 2016" بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، كما شارك فى إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمى التابع لليونسكو عام 2009، وله العديد من الإنجازات فى مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية، ومنها عقد العديد من الإتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكية والإنجليزية والأوروبية المتقدمة فى التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية، تطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعة.

وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسى عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبى للتعاون فى مجال تحلية المياه عام 2006.

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