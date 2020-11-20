تعرف على عروض وخصومات دور النشر بمعرض الأوبرا للكتاب

بعد افتتاح معرض الأوبرا للكتاب، والذي تشارك فيه 32 دار نشر على مساحة 850 مترا أمام ساحة الهناجر بدار الأوبرا، قدمت دور النشر المشاركة بالمعرض عددًا من التخفيضات وجاءت كالتالي.وقدمت الدار المصرية اللبنانية تخفيض 30 % على إصدراتها، فيما قدمت دار الكرمة تخفيضًا بقيمة 40 %.وكانت نهضة مصر قد أعلنت عن تخفيض يصل إلى 50 %، فيما أعلن المركزا لقومي للترجمة عن تخفيض يصل إلى 50 %، وأيضًا تخفيض 70 % على بعض الإصدارات، أما دار الشروق فكانت نسبة التخفيض 40%، فيما أعلنت دار عصير الكتب أنها تقدم تخفيض 25%، أما دار فصلة فكانت نسبة التخفيض 40%، فيما صرحت دار كتوبيا بأنها تقدم تخفيض يصل إلى 50 %، أما دار دريم بن فقدمت خصم يصل إلى 30 %.