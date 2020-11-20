تعرف على إنجازات الرئيس فى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات

زخر قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعديد من الإنجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، حيث شهد هذا القطاع العديد من التطورات في جميع جوانبه، حيث تم إنتاج أول هاتف محمول مصري يتم صنعه محليًا، وخدمات الجيل الرابع للمحمول، والمناطق التكنولوجية، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والشمول المالي، والتحول الرقمي، ومجعات الإبداع التكنولوجية.أيضًا شهد القطاع تطور كبير في الذكاء الإصطناعي وإطلاق قمر الإتصالات الصناعي، علاوة على ذلك النمو الواضح في مؤشرات القطاع على مستويات التطوير والتحديث في قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ومنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.واعتمدت وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات خطط طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور أبرزها تنفيذ "رؤية مصر 2030" والتحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنلوجيا المعلومات والإتصالات في قطاعات الدولة كافة، وتنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على الإتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع وتمتعه بحقوق الرقمية.وعلى صعيد السياسة الخارجية حققت مصر تحركًا متوازنًا في مختلف ملفات السياسة الخارجية، وأصبحت مصر رقم صحيح في معادلة الملفات الإقليمية والدولية، بل ونجحت في أن تكون جزءًا من التسوية في عدد من الأزمات ولها في هذا الصدد عدة إنجازات.أول هذه الإنجازات هو إعلان القاهرة "يونيو2020"، لتسوية الأزمة الليبية فضلًا عن الدور الذي لعبته مصر في هذا الملف على مدار 6 سنوات، بالإضافة إلى اتفاق السلام السوداني وتدشين مؤسسة منتدى غاز شرق المتوسط، ومشروع الشام الجديد مع الأردن والعراق، فضلًأ عن الإنجازات المصرية خلال رئاسة الإتحاد الإفريقي.