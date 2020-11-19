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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بمليار و١٧٨ مليون جنيه.. افتتاح المستشفى الجامعي بسوهاج

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:10 م
أحمد عزيز
أحمد عزيز
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اقتراب افتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بتكلفة مليار و١٧٨ مليون جنيه وتضم ٤٧ سرير عناية مركزة و١٢ غرفة عمليات، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات.

وذكر رئيس الجامعة أن المستشفى تتبوأ موقعا متميزا بمدينة سوهاج الجديدة وتقام على مساحة ٢٦ ألف متر مربع مقسمة إلى ٣ مبان، المبنى الأول يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والثاني المبنى التعليمي وكلية الطب البشري، والثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المستشفى، مثمنا دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ ذلك المشروع الحيوي الذي يخدم  محافظات الصعيد ككل.

وتابع رئيس الجامعة أن المستشفى تضم 286 سريرا من بينهم قسم خاص بالعيادات الخارجية وعدد ١٢ غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى وعدد ٤٧ وحدة عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي للأطفال والكبار، موضحًا أنه تم الانتهاء من مرحلة الإنشاء الهندسي بتكلفة ٨٥٨ مليون جنبه، وتم تسليمها للجامعة وجار عملية إجراء الفرش والأثاث والأجهزة والمعدات بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه.

وأشار عزيز إلى أن المستشفى تضم كافة الأقسام الموجودة بالمستشفيات الجامعية الآخرى خارج حدود المحافظة وستحدث طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة سوهاج وكل محافظات الصعيد المجاورة.

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