الكشف على 1133 بالقافلة الطبية في بقسا بالمنوفية (صور)

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قبل قليل، الكشف على 1133 متردد بالقافلة الطبية العلاجية بقرية بقسا في مركز قويسنا.وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل بالمنوفية، إن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، أنف وأذن، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، رمد، أسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية والكشف والأشعة والعلاج بالمجان، وأن القافلة نجحت في الكشف على عدد 1133 متردد خلال يومي القافلة بالإضافة إلى إجراء 109 تحاليل بمعملى الدم والمتوطنة، وكذلك 10 اشعة عادية، وتحويل 8 حالات الي مستشفي قويسنا لعمل اللازم لهم.وشددت مدرية الصحة والمشرف على القافلة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الكشف على المرضى.