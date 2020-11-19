الأب ساتي يعرب عن سعادته بالمشاركة في تجليس مطران المنيا الجديد للكاثوليك

أعرب الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، عن سعادته بالمشاركة في طقس تجليس الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا الجديد للأقباط الكاثوليك.وقال الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء في كاتدرائية يسوع الملك في مدينة المنيا حيث ترأس القداس ورتبة التجليس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق مع لفيف من أساقفة سينودس الكنسية القبطية الكاثوليكية.كما شارك في الاحتفال المطران نيكولا تيفينين السفير البابوي في مصر، والمطران جورج شيحان والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات ولفيف من الشعب المؤمن وممثلو الكنائس والأطياف السياسية والدينية في المنيا.