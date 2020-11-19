كاتدرائية الكلدان بمصر تعلن الانتهاء من أعمال صيانتها

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن كاتدرائية وبازيليك العذراء سيدة فاتيما أنهت أعمال العزل والصيانة التي كانت تجرى عليها منذ فترة.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "ببركة ربنا وشفاعة العذراء سيدة فاتيما وبسخاء المؤمنين من داخل وخارج مصر تم الانتهاء من أعمال عزل وصيانة سطح كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما".يشار إلى أن كاتدرائية وبازيليك العذراء سيدة فاتيما هي المقر البطريركي للكنيسة العراقية الكلدانية بمصر.