الكلدانية تحتفل بعيد ميلاد القمص باسيلي فانوس

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية احتفلت اليوم الخميس، في بازليك العذراء سيدة فاتيما بعيد ميلاد القمص باسيلي فانوس، الوكيل البطريركي الأسبق.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فانوس خدم ولايزال يخدم كنيسة العذراء سيدة فاتيما منذ ٣٠ سنة، الرب يحميه ويباركه ولسنين عديدة.