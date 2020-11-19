«رياضة أسوان» تنظم ورش تفاعلية للتوعية بقضايا السكان (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة في أسوان أنشطة أندية السكان بمراكز الشباب بالمحافظة، اليوم، حيث تم تنفيذ 2 ورشة تفاعلية أحدهم بمركز شباب الجعافرة وأخرى بمركز شباب العرب بالمالكي، للتوعية بقضايا السكان وموضوعات الصحة الإنجابية.يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب.