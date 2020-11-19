رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمران خان يتعهد بالمساعدة على وقف سفك الدماء في أفغانستان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:57 م
عمران خان
عمران خان
وكالات
طباعة
زار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، أفغانستان المجاورة حيث تعهد بالمساعدة على الحد من العنف في هذا البلد الذي تمزقه الحروب والعمل على وقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الأفغانية.

وتأتي زيارة خان الى كابول وسط تفاقم أعمال العنف على الرغم من بدء مفاوضي الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر.

وقال خان للصحفيين عقب اجتماعه بالرئيس الأفغاني أشرف غني: "نلاحظ بقلق أن مستوى العنف، على الرغم من المحادثات في قطر، آخذ في الارتفاع".

وأضاف: "ستبذل باكستان كل ما في وسعها وكل ما هو ممكن للمساعدة في الحد من هذا العنف، والدفع باتجاه وقف اطلاق النار".

ولفت خان الى أن باكستان كانت أول من أقنع طالبان بإجراء محادثات مع واشنطن عام 2018، أدت في النهاية الى إبرام اتفاق لانسحاب جميع القوات الأجنبية.

كما أشاد بجهود بلاده في المساعدة على بدء محادثات السلام في الدوحة.

وقال خان: "نحن شعب وحكومة باكستان لدينا هم واحد هو أننا نريد السلام (في أفغانستان)".

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وأفغانستان منذ فترة طويلة.

فالكثير من الأفغان غاضبون من جارتهم الشرقية لاعتقادهم بأنها تتدخل في شئونهم الداخلية وتساعد طالبان على زعزعة استقرار أفغانستان.

وتنفي كابول هذه الاتهامات على الرغم من أن بعض قادة طالبان يعيشون في كيتا في جنوب غرب باكستان، كما أن المسلحين تمتعوا في الماضي بحرية نسبية للتحرك عبر الحدود بين البلدين.

واتهمت باكستان الاسبوع الماضي أفغانستان بالسماح للهند بإقامة مخيمات على الأراضي الأفغانية ل"تدريب وايواء مسلحين وشن هجمات ارهابية ضد باكستان".

لكن نيودلهي وكابول نفتا هذه الادعاءات.

وأكد غني، الذي رفضت طالبان دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار، الحاجة الى التوصل لهدنة فورية، قائلا: إن "العنف ليس الرد المناسب".

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت طالبان عن وقفين قصيرين لإطلاق النار بمناسبة عيدي الفطر والأضحى.

وفشلت محادثات الدوحة التي بدأت في 12 سبتمبر في إحراز تقدم ملموس حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية الخميس إن طالبان نفذت في الأشهر ال6 الماضية 53 هجوما انتحاريا و1،250 تفجيرا أسفرت عن مقتل 1،210 مدنيين وجرح 2،500.

كما حملت الحكومة الأفغانية المتمردين مسئولية هجومين على مراكز تعليمية في كابول أديا الى مقتل عشرات الطلاب.

ونفت طالبان تورطها في هذه الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنها.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

«الصحة العالمية» تشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

شبل بدران: إيمان رسلان وهبت حياتها للعلم

حلمي النمنم: إيمان رسلان تمتاز بالخبرة العملية

السبت.. حفل توقيع ومناقشة «للقلب مرسى أخير» لـ رشا سمير

بدء فعاليات مناقشة «مستوطنات تعليمية.. قصة الثانوية العامة» في «بتانة»