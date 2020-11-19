عمران خان يتعهد بالمساعدة على وقف سفك الدماء في أفغانستان

زار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، أفغانستان المجاورة حيث تعهد بالمساعدة على الحد من العنف في هذا البلد الذي تمزقه الحروب والعمل على وقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الأفغانية.وتأتي زيارة خان الى كابول وسط تفاقم أعمال العنف على الرغم من بدء مفاوضي الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر.وقال خان للصحفيين عقب اجتماعه بالرئيس الأفغاني أشرف غني: "نلاحظ بقلق أن مستوى العنف، على الرغم من المحادثات في قطر، آخذ في الارتفاع".وأضاف: "ستبذل باكستان كل ما في وسعها وكل ما هو ممكن للمساعدة في الحد من هذا العنف، والدفع باتجاه وقف اطلاق النار".ولفت خان الى أن باكستان كانت أول من أقنع طالبان بإجراء محادثات مع واشنطن عام 2018، أدت في النهاية الى إبرام اتفاق لانسحاب جميع القوات الأجنبية.كما أشاد بجهود بلاده في المساعدة على بدء محادثات السلام في الدوحة.وقال خان: "نحن شعب وحكومة باكستان لدينا هم واحد هو أننا نريد السلام (في أفغانستان)".وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وأفغانستان منذ فترة طويلة.فالكثير من الأفغان غاضبون من جارتهم الشرقية لاعتقادهم بأنها تتدخل في شئونهم الداخلية وتساعد طالبان على زعزعة استقرار أفغانستان.وتنفي كابول هذه الاتهامات على الرغم من أن بعض قادة طالبان يعيشون في كيتا في جنوب غرب باكستان، كما أن المسلحين تمتعوا في الماضي بحرية نسبية للتحرك عبر الحدود بين البلدين.واتهمت باكستان الاسبوع الماضي أفغانستان بالسماح للهند بإقامة مخيمات على الأراضي الأفغانية ل"تدريب وايواء مسلحين وشن هجمات ارهابية ضد باكستان".لكن نيودلهي وكابول نفتا هذه الادعاءات.وأكد غني، الذي رفضت طالبان دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار، الحاجة الى التوصل لهدنة فورية، قائلا: إن "العنف ليس الرد المناسب".وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت طالبان عن وقفين قصيرين لإطلاق النار بمناسبة عيدي الفطر والأضحى.وفشلت محادثات الدوحة التي بدأت في 12 سبتمبر في إحراز تقدم ملموس حتى الآن.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية الخميس إن طالبان نفذت في الأشهر ال6 الماضية 53 هجوما انتحاريا و1،250 تفجيرا أسفرت عن مقتل 1،210 مدنيين وجرح 2،500.كما حملت الحكومة الأفغانية المتمردين مسئولية هجومين على مراكز تعليمية في كابول أديا الى مقتل عشرات الطلاب.ونفت طالبان تورطها في هذه الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنها.