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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة ممرضة في «صحة ثان المحلة» بكورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:34 م
وفاة ممرضة
وفاة ممرضة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفيت رشا الزغبي ممرضة بالوحدة الصحية في قرية المعتمدية التابعة للإدارة الصحية ثان المحلة بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل الصحي، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها بمعرفة الطب الوقائي.

ونعت نقابة التمريض بالغربية والإدارة الصحية ثان المحلة في بيان، اليوم، الممرضة رشا الزغبي الفقيدة بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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