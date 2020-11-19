وفاة ممرضة في «صحة ثان المحلة» بكورونا

توفيت رشا الزغبي ممرضة بالوحدة الصحية في قرية المعتمدية التابعة للإدارة الصحية ثان المحلة بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل الصحي، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها بمعرفة الطب الوقائي.ونعت نقابة التمريض بالغربية والإدارة الصحية ثان المحلة في بيان، اليوم، الممرضة رشا الزغبي الفقيدة بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.