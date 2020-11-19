هشام عبدالواحد يخوض «إعادة النواب» بقويسنا بعد وفاة منير مندور

انضم المرشح هشام عبدالواحد لسباق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قويسنا ببركة السبع في المنوفية، بعد وفاة المرشح المهندس منير مندور عقب تدهور حالته الصحية قبل أيام، وظل في منزله بقرية طوخ طنبشا تحت الرعاية الطبية، ثم جرى نقله إلى المستشفى على أمل إنقاذه لكن المستشفى أفاد بوصوله عقب وفاته بالفعل.كانت اللجنة العُليا للانتخابات قد أعلنت دخول المرشح منير مندور "رقم 2- رمز الأسد"، مع 3 مرشحين آخرين في جولة الإعادة على مقعدي الدائرة في البرلمان المُقبل.