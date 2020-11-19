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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«في مثل هذا اليوم».. اجتماع مجمع بروما بسبب الغطاس والصوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:53 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى انعقاد اجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم اجتمع مجمع مقدس برومية في ايام فكتور بابا رومية وديمتريوس بابا الإسكندرية. وسبب انعقاد هذا المجمع إن المسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس ثم يصومون ابتداء من اليوم الذي يليه. ويفطرون في اليوم الثاني والعشرين من شهر أمشير.

وتابع: بعد ايام يصومون أسبوع الآلام ثم يعيدون عيد القيامة المجيد. ولما قدم القديس ديمتريوس بطريركا علي كرسي الإسكندرية، أنار الله عقله بالنعمة الإلهية، فقرا كتب الكنيسة وشرح أكثرها. ووضع قواعد حساب الأصوام والأعياد المتنقلة التي نحتفل بها إلى وقتنا الحاضر. وأرسل نسخا منها إلى الأب فكتور بطريرك رومية والأب مكسيموس بطريرك إنطاكية والأب أغابيوس أسقف أورشليم. ولما وصلت هذه الرسالة إلى الأب فكتور قراها فاستحسنها كثيرا وجمع أربعة عشر عالما من أساقفة كرسيه وجماعة من علماء القسوس، فحصوها فاقروها ونشروها في جميع بلادهم. وبذلك ترتب الصوم المقدس والفصح المجيد كما هو الآن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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