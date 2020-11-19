منها الاستثمار والإسكان.. 6 تأثيرات للعاصمة الإدارية الجديدة على مصر

• أولا؛ تأثير العاصمة الإدارية الجديدة على النمو السكاني بالدولة المصرية

• ثانيا: تأثير العاصمة الإدارية الجديدة على الاستثمار

• ثالثا: تأثير العاصمة الإدارية الجديدة المباشر على سكانها

• رابعا؛ الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة

• خامسا: الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة

• سادسا؛ الطفرة في النقل والمواصلات بالعاصمة الإدارية الجديدة

لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تأثيرات عديدة على الدولة المصرية، فهي تحل جزءا من مشكلة الإسكان، فضلا عن تأثيرها الكبير على فرص الاستثمار.في هذا التقرير نستعرض أهم 5 تأثيرات الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة على مصر:إن أهمية العاصمة الإدارية الجديدة وأهم ما يميزها يظهر في كون الهدف الرئيسي من إنشائها هو تخفيف الضغط على العاصمة المصرية" القاهرة"، والتي أصبحت تستوعب أكبر بكثير من طاقتها وكذا أصبحت مشكلة الاكتظاظ فيها كبيرة جدا، خصوصا أنها تستقبل يوميا عددا لا حصر له من الوافدين لعدة أسباب سواء إدارية أو تجارية.- تسهم إسهاما كبيرا في حل "مشكلات المدن الكبرى" في القاهرة مثل التكدس السكاني والازدحام المروري ومن ثم تخفيف الضغط عن هذه المدينة الكبيرة.- العاصمة الإدارية الجديدة هي في الواقع مشروع متكامل الخدمات، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا على إنشائه وتهيئته وفقا لمعايير معينة؛ نظرا لزيادة عدد السكان في مصر حاليا، فمن المتوقع خلال عام 2050 أن يتراوح عدد الأشخاص المقيمين بها بين 18 و 40 مليون نسمة.- يبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالي 0.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى حوالي من 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى IOO ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، يبلغ عدد السكان المتوقع عند اكتمال نمو المدينة 6.5 ملايين نسمة.- تساهم بشكل أساسي في استيعاب الزيادة السكانية والحد من النمو العشوائي والارتقاء بالعمران القائم وتوفير مساحات خضراء فضلا عن إقامة مدينة للفنون والثقافة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في القاهرة.إن العاصمة الإدارية الجديدة أجدد مشروع استثماري يهتم بالتطوير العقاري في مصر، وقد حرصت الدولة على أن يتضمن هذا المشروع جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان العاصمة الإدارية من مراكز تجارية ووحدات سكنية متميزة بالإضافة إلى افتتاح عدة فروع للجامعات الأوروبية والمصرية.- تعد العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات المحفزة لجذب المستثمرين المهتمين بسوق العقارات المصري، فمن خلال مشروع العاصمة الإدارية سيتمكن المستثمرين في مختلف دول العام من استثمار أموالهم بنجاح من خلال إقامة أضخم المشروعات السكنية والخدمية التي يحتاج إليها السكان مما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري.- وتساهم العاصمة الإدارية الجديدة في توليد حوالي 2 مليون فرصة عمل.- مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 م2فرد.- مدينة للسكن والحياة بمعنى أن تتضمن 35% إسكان عالي الكثافة، و50 إسكان متوسط الكثافة، و15% إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30% من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة.- مدينة للمشاة ويراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات حيث سيتم تخصيص 9640 من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات.- مدينة مستدامة تستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70 من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية.- مدينة متصلة يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار - مترو - ترام - تروللى - باص - تاكسي).- مدينة ذكية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا، كما تغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية، وأن تكون مدينة للأعمال وتعد مركزا للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس.طرحت وزارة الإسكان العديد من وحدات الإسكان الاجتماعي؛ حيث بلغ عددها حوالي 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان مؤخرا، وتقع وحدات الإسكان الاجتماعي في الحي السكني R 3 بالمجاورة D 8 بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتستهدف الحكومة المصرية خلال الأعوام القادمة إلى تسكين حوالي نصف مليون نسمة خلال الانتهاء من المرحلة الأولى، كما تهدف أيضا إلى نقل من 40 إلى 50 ألف موظف حكومي للعمل بداخل العاصمة الإدارية الجديدة.أما عن مساحات وحدات الإسكان الاجتماعي؛ فطرحت الحكومة المصرية العديد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات مختلفة تتراوح بين 130 مترا مربعا و173 مترا مربعا، وتتيح الحكومة المصرية كذلك حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الحجز الإلكتروني، من خلال بنك التعمير والإسكان.أما عن التسهيلات في أنظمة الدفع والسداد لوحدات الإسكان الاجتماعي؛ فأعلنت وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة عن طرق الدفع أو السداد للراغبين في حجز إحدى وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك عن طريق دفع مقدم للتأكد من جدية التعاقد، ويتم استكمال باقي المبلغ المستحق من ثمن الوحدة السكنية بسداد ما قيمته 10% من إجمالي الوحدة السكنية المراد حجزها.• بالإضافة إلى سداد بعض المصاريف الإدارية التي تصل قيمتها 1، و0.5 لمجلس الأمناء، من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز يتم سداد ما قيمته 10% من قيمة الوحدة، وسداد 10% عند الاستلام، وعقب ذلك يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة على أقساط متساوية ربع سنوية في فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى سعر الفائدة.التسهيلات الخاصة بالعاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ سيتم توفير وحدات سكنية للعاملين بالعاصمة الادارية لمن يرغب منهم لتسهيل الانتقال، ومن لا يرغب فإنه سيتم توفير وسيلة مواصلات له آمنه وسريعة لتوصيله.- المشروعات السكنية الخاصة بالموظفين؛ تم التنسيق مع وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع سكنى لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم تخصيصه لصالح الموظفين المقرر انتقالهم للعمل في الحي الحكومي، وهذه الوحدات قريبة من الحي وتجاوزت نسبة تنفيذه حتى الآن 75%، بالإضافة إلى أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي في تخصيص هذه الوحدات بسعر التكلفة وغير شاملة سعر الأرض بهامش ربح بسيط، السداد على أقساط تصل 20 سنة، وأرخص من أي وحدة ومن السعر السائد ومن المعروض وفى متناول كل الموظفين ومساحتها 118 مترا ومشطبة بالكامل.• أما عن أنواع العقارات المتوقع إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ سيتم تأسيس مطعه خاصة بالتاون هاوس والفيلات، ويتم العمل على هذه المنطقة في ضوء مرحلتين وهما:المرحلة الأولى: تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان تضم 71 تاون هاوس و190 فيلا ومن المتوقع أن تتسع لتشمل حوالي 7 مليون نسمة.المرحلة الثانية: تبلغ مساحتها 15 ألف فدان ومن المتوقع أن يتم تخصيص 50 تاون هاوس و139 فيلا للبيع وفقا لهذه المرحلة.• ومن أهم أنواع العقارات المتوقع إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة مشروع الأبراج السكنية الذي يبلغ عددها حوالي الـ20 برج سكني وخدمي، سيستغرق إنشاؤه حوالي 3 سنوات بحجم استثمارات يبلغ 3 مليارات دولار، وسوف تقوم شركة CSCEC الصينية بتنفيذ هذا المشروع الضخم بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات المصرية.- سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية. وسيعمل خط "القطار فائق السرعة" على ربط كل من العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة العين السخنة، وكذلك مدينة العلمين، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة الإسكندرية مما سيؤدى إلى ربط العديد من الجهات المصرية.- سيتم ربط العاصمة الإدارية مع مدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس عن طريق القطار الكهربائي، وسيتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم.- من المشروعات التي يتم إقامتها في "العاصمة الإدارية الجديدة" شبكة طرق رئيسية تبلغ حوالي ستمائة وخمسين كيلومترا، وهذا الحجم لم تشهده أي مدينة في جمهورية مصر العربية.- إقامة "شبكات أنفاق للبنية الأساسية"، حيث ستقوم أنفاق البنية الأساسية على استيعاب مواسير البنية الأساسية بداخلها.- سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية. وسيعمل خط "القطار فائق السرعة" على ربط كل من العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة العين السخنة، وكذلك مدينة العلمين، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة الإسكندرية مما سيؤدى إلى ربط العديد من الجهات المصرية.