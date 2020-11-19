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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صحة بريطانيا»: المتاجر الكبرى أكثر الأماكن نقلًا لعدوى كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:59 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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تتبعت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، الأماكن التي زارها نحو 128 ألفا و808 أشخاص لمعرفة الأماكن التي يرجح أن يحدث فيه انتقال فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة (ميرور) البريطانية، أن جميع الاختبارات جرت في الفترة من بين 9 و15 نوفمبر للمرضى بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لتقارير قناة "سكاي نيوز".

وكانت محلات السوبر ماركت مفتوحة طوال فترات الإغلاق الوطنية وتشير مجموعة البيانات الجديدة إلى أن هذه الأماكن هي الأساسية الذي ينتقل فيه الفيروس.

والمكان الثاني الأكثر شيوعًا الذي أبلغ عنه أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض كانت المدارس الثانوية تليها المدارس الابتدائية ثم المستشفيات ثم دور الرعاية.

وفي الأسبوع الأخير، تم تسجيل 124 حالة تفشي في المدارس الثانوية في إنجلترا.

من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأيام التي تم تتبعها، قال 18.3% منهم إنهم زاروا سوبر ماركت لشراء احتياجاتهم.

كان الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم قبل ظهور أية أعراض هم الأكثر عرضة للذهاب للتسوق، أو الحضور في مكان تعليمي خاص بالأطفال أو الخروج لتناول وجبة.

بينما تبين أن عدد المخالطين للمرضى بين الأسر وزوارها هو الأعلى.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن اختلاط الأسر في عيد الميلاد يشكل خطرًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يعلن بوريس جونسون عن خطة في الأسبوعين المقبلين قد تشهد تخفيف القيود لمدة تصل إلى 5 أيام في أعياد الميلاد بين 25 ديسمبر و31 من الشهر نفسه، بحسب الصحيفة.

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