انجازات الرئيس فى مجال الطاقة.. 6 سنوات من التطوير والإنشاء واكتشاف الغاز

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حكم مصر على حل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها مصر في مختلف المجالات والقطاعات، وأبرز تلك المشكلات التي تم إنهائها عجز الطاقة والكهرباء حتى أصبحت مصر الآن أكبر مصدر للطاقة.ففي هذه الفترة القصيرة من حكم الرئيس السيسي تمكنت مصر من حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء، وتمكنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي من الكهرباء واستطاعت تصديرها للخارج، حيث جاء هذا تباعًا لمشاريع قامت بها الدولة لتصل إلى هذا المستوى من التطور في مجال الطاقة.ففي البداية تم تنفيذ أول محطة من شركة سيمنز بقدرات 4300 ميجاوات، ولاحقًا في عام 2017 تم إدخال وحدات أُخرى ليبلغ إجمالي قدرتها 14000 ميجاوات، ونجح القطاع بعدها في إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية 2017.واتفقت وزارة الكهرباء مع الوكالة الفرنسية على التعاون لإنشاء محطة كوم أمبو لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن مصر اتفقت على تصدير الكهرباء إلى دولة السعودية خلال النصف الثاني من عام 2018 بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار بطاقة تبلغ نحو 3000 ميجا وات قابلة للزيادة.وخلال عامي 2018 و2019 استهدفت حكومة مصطفى مدبولي 6 مشروعات كبرى بقطاع الكهرباء، حيث وجهت 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية بنسبة تقدر بنحو 14.1% من الإستثمارات الإجمالية للخطة، كما أعلنت وزارة التخطيط أن المشروعات الجديدة تشمل إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، واستكمال تطوير المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه، واستكشاف الخامات النووية، والمحدد لها استثمارات بقيمة 22 مليون جنيه.وبتكلفة 5 مليار جنيه تمت إقامة المحطة النووية ومنشئاتها؛ لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه في عام 2019 أبرمت مصر اتفاقًا تجاريًا مع شركة قبرصية، لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت الماء لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بقيمة ملياري يورو، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا من بدأ البناء.وفي مجال الطاقة المتجددة قامت هيئة الطاقة المتجددة باستهداف التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقًا لإستراتيجية الحكومة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإجمالي القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء حاليًا تبلغ 58000 ميجاوات.ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة مشروع الطاقة الشمسية في بنان بأسوان، والذي يُعد أحد أفضل مشروعات الطاقة المتجددة تميزًا على مستوى العالم، ويضم 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء حيث تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، ولأول مرة في مصر بنيت المحطات لتكون معزولة بالغاز بالكامل.وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الإحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي لـ 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2012 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 ترليون قدم مكعبة.