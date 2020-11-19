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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد السعدني ينتهي من «في السكة» وينفي مشاركته في رمضان 2021

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:59 م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
محمد مجدي
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نفى الفنان أحمد السعدني ما تم تداوله من أنباء تفيد بتعاقده على عمل رمضاني جديد، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب السعدني في منشوره قائلًا: "الحمد لله انتهيت من تصوير حلقة "في السكة" مسلسل "نمرة 2" تأليف مريم نعوم،إخراج يسري نصر الله".

واختتم: "حاليًا أنا في إجازة أقرأ فيها بعض السيناريوهات، ولم أتعاقد بعد على أي عمل آخر سواء لرمضان أو غيره، وجب التنويه لأن أخبار كتير بتنزل عني غلط.. شكرًا".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني كان مسلسل "شبر ميه" بمشاركة كل من ندى موسى، نجلاء بدر، محمد علي رزق، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج ‏طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏

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