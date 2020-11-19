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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صحة كندا» تحذر من الضغط على المستشفيات بسبب كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:57 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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حذر مسؤولو الصحة في كندا اليوم، من أن ارتفاع حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كوفيد-19 يضغط بالفعل على الأنظمة الصحية المنهكة.

وحثت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في البلاد الدكتورة تيريزا تام، الكنديين على تكثيف جهودهم لمكافحة فيروس كورونا؛ للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من هذه السلالة.

وقالت الدكتورة تيريزا تام: "بالنظر إلى التطورات الأخيرة، هناك حاجة ملحة لأن يتخذ كل فرد إجراءات فردية ليس فقط لحماية أنفسنا ولكن أيضا لسكاننا ومجتمعاتنا الضعيفة". وقالت إن كندا بحاجة إلى "استعادة الصدارة بشأن مكافحة تفشي فيروس كوفيد-19 باتباع إرشادات الصحة العامة، مثل الحد من الاتصال الوثيق، وارتداء قناع، وغسل اليدين المتكرر والبقاء في المنزل عند الحاجة".

وتتزايد الحالات في أماكن مثل دور الرعاية طويلة الأجل ومجتمعات السكان الأصليين، مما يساهم في زيادة حالات دخول المستشفيات التي تضغط على الأنظمة الصحية.

وقال بيان صادر عن مسؤولة الصحة بمقاطعة "بريتش كولومبيا" بالغرب الكندي، الدكتورة بوني هنري، ووزير الصحة أدريان ديكس: "هذه الزيادة الثانية تضع ضغطا على نظام الرعاية الصحية لدينا، وأماكن العمل".

ومع تزايد أعداد الحالات في بريتش كولومبيا. وفي معظم أنحاء البلاد، دعا رئيس وزراء الماقطعة، جون هورجان، أمس الأربعاء، أوتاوا للعمل مع المقاطعات لتثبيط السفر غير الضروري بين المقاطعات.

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