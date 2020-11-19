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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الصحة الجزائري: سنقتني لقاح كورونا تتوافر فيه كل الشروط

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أكد وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، أن بلاده ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة من دون مراعاة سعره.

وقال بن بوزيد، في تصريحات للصحفيين، إن "الجزائر لن تستورد أي لقاح لا يكون مضمونا وآمنا في الدولة التي تنتجه، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالمجيد تبون"، مضيفا أنه استقبل سفراء ومسئولي معامل الدول المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا لدراسة كيفية استيراد هذا اللقاح الذي سيخضع لتوصيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دون مراعاة سعره، باعتبار أن حماية صحة المواطن لا تقدر بثمن".

وبخصوص الأرقام المتعلقة بمعدل الإصابات المعلن عنها يوميا، أرجع وزير الصحة ارتفاع حالات الإصابة إلى بدء الدراسة وعدم احترام بعض الفئات الاجتماعية للتدابير الوقائية المنصوص عليها، معتبرا أنه وضع سائد في كل دول العالم وليس مقتصرا على الجزائر.

وشدد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الإجراءات التي تبقى الوسيلة الوحيدة لكبح انتشار الفيروس، خاصة ارتداء الكمامة.

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