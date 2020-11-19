حكيم يستعد لطرح أغنية «الناس السهرانين»

يستعد المطرب الشعبي حكيم لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة تحمل اسم "الناس السهرانين"، حيث يواصل حاليا التحضيرات الخاصة بالأغنية استعدادا لطرحها.ويتعاون حكيم خلال الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي ميدو مزيكا.وطرح حكيم مؤخرا كليبه الغنائي «صحاب أونطة» عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وحقق نجاحا كبيرا، وتم تصويره بشكل مبهر في أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا.