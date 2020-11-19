إسرائيل تطلق قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان

أطلقت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عددًا من القنابل المضيئة على الحدود اللبنانية، وسقط سبع منها فوق منطقة سهل الخيام جنوب لبنان.وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم: "أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان، وقد سقط سبع منها فوق منطقة سهل الخيام".وتتم متابعة الخرق، حسب البيان، "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".