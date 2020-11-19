المتمردون بإثيوبيا: ضربة جوية نفذتها الحكومة أصابت طلبة الجامعة في تيجراي

قالت قوات المتمردين في إقليم تيجراي بإثيوبيا، في منشور على فيسبوك، إن ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة تسببت في إصابة كثير من طلبة الجامعة اليوم الخميس في عاصمة الإقليم الواقع بشمال البلاد.وكان مع المنشور عدد من الصور بدا أنها تظهر مصابين في ميكيلي.ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الصور أو التواصل مع مصادر مستقلة للتأكد من النبأ بسبب قطع كل خطوط الهاتف والإنترنت في الإقليم.ويملك عدد قليل من الزعماء القدرة على التواصل عبر الأقمار الصناعية.ولم تستجب الحكومة بعد لطلبات للتعليق، لكنها نفت من قبل قصف أهداف مدنية.وأضاف المنشور أن تلك هي الضربة الجوية الرابعة التي تتعرض لها ميكيلي.ونفت الحكومة من قبل قصف مركز المدينة، وقالت إنها نفذت هجمات على أهداف عسكرية على مشارفها فقط.وأودى الصراع الدائر منذ نحو أسبوعين بين الحكومة الاتحادية وقوات إقليم تيجراي بحياة المئات، ودفع 30 ألف لاجئ إلى الفرار للسودان، كما فاقم أزمة إنسانية في منطقة القرن الإفريقي.