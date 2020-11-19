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عالم

وزير الطاقة الجزائري يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات في إفريقيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:26 م
وزير الطاقة الجزائري
وزير الطاقة الجزائري
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دعا وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، أعضاء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO) إلى الانخراط في جهد مشترك وموحد لمواجهة تحديات الطاقة في القارة الأفريقية، خاصة تلك المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وقال عطار في كلمته خلال المجلس الوزاري للمنظمة الذي عقد بالفيديو كونفرانس اليوم إن التحديات متعددة والحلول صعبة لكنها تبقى ممكنة مع ذلك، ومن المرجح أن يكون الطريق طويلًا، لكن ودون الخوض في تفاصيل التحديات العديدة التي يتعين مواجهتها، من واجبنا كمنظمة أفريقية أن نضع على الأقل اللبنة الأولى لجهد مشترك وموحد في عدد من الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة".

وأشار إلى التحديات الرئيسية للقطاع في أفريقيا، حيث تطرق خاص للتأخر في مجال الانتقال الطاقوي، في حين أن القارة تعد أقل منتج للانبعاثات في العالم، والأضعف في الحصول على الطاقة بالرغم من موارد الطاقة الهائلة التي تزخر بها المنطقة، علاوة على الركود الاقتصادي العام الناجم عن وباء فيروس كورونا.

واعتبر عطار أن هذا الركود كشف عن ضعف الأنظمة التنموية، خاصة عندما تكون قائمة على ريع واحد يتمثل خصيصا في المحروقات، داعيا دول القارة إلى الاستعداد لفترة ما بعد الكورونا.

وشدد الوزير الجزائري على أهمية الإطلاق العاجل للدراسة التي طالب بها مجلس الوزراء لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول حول مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا، على ضوء جائحة فيروس كورونا واتفاق باريس بشأن المناخ "كوب 21".

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