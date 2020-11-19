رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة لأهالي «شكشوك».. كسح تسريب خزانات الصرف الصحي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:06 م
أهالي شكشوك
أهالي شكشوك
الفيوم - زينب علاء
طباعة
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم الدفع بـ9 معدات 3 منها تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وسيارتين تابعتين لمركز سنورس، بالإضافة إلى 4 جرارات تابعة لمجلس مدينة أبشواي، لكسح المياه المتسربة إلى شوارع قرية شكشوك نتيجة ارتجاع المياه من أحد المصارف بمنطقة أبوسليمان، وكذلك تسرب بعض مياه خزانات الصرف الصحي المنزلية خلف المدرسة الإعدادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه تم حفر المصرف واستخراج المواسير المدفونة والمكسورة، كما تم تسليك تصريف لمياه المصرف، ويجري تجهيز مواسير بديلة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كميات المياه المتسربة بهذه المنطقة، أما فيما يتعلق بالمياه المتسربة من خزانات الصرف الصحي المنزلية بالمنطقة خلف المدرسة الإعدادية فيجري العمل على قدم وساق للانتهاء منها اليوم.

كان عدد من أهالي قرية شكشوك قد اشتكوا من عدم توصيل الصرف الصحي لمنازل القرية وغرق بعض الشوارع بالمياه، وذلك خلال زيارة المحافظ اليوم للقرية احتفالًا باليوم العالمي للطفل، وإعلان قرية شكشوك صديقة للطفل كأول قرية على مستوى الجمهورية، حيث أعلن محافظ الفيوم أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية خلال شهر من الآن، وخلال عامين سيتم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع منازل شكشوك.

وفي استجابة سريعة لشكوى أهالي القرية، وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي بالتنسيق مع شركة مياه الفيوم، لاستخدام جميع سيارات الكسح التابعة لمركزي أبشواى وسنورس والسيارات التابعة لشركة المياه بالمركزين، لكسح المياه المتجمعة بعدد من شوارع القرية.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

حلمي النمنم: إيمان رسلان تمتاز بالخبرة العملية

السبت.. حفل توقيع ومناقشة «للقلب مرسى أخير» لـ رشا سمير

بدء فعاليات مناقشة «مستوطنات تعليمية.. قصة الثانوية العامة» في «بتانة»

«عبدالدايم»: نتوسع في إقامة معارض الكتاب لتحقيق العدالة الثقافية