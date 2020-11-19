استجابة لأهالي «شكشوك».. كسح تسريب خزانات الصرف الصحي

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم الدفع بـ9 معدات 3 منها تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وسيارتين تابعتين لمركز سنورس، بالإضافة إلى 4 جرارات تابعة لمجلس مدينة أبشواي، لكسح المياه المتسربة إلى شوارع قرية شكشوك نتيجة ارتجاع المياه من أحد المصارف بمنطقة أبوسليمان، وكذلك تسرب بعض مياه خزانات الصرف الصحي المنزلية خلف المدرسة الإعدادية.وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه تم حفر المصرف واستخراج المواسير المدفونة والمكسورة، كما تم تسليك تصريف لمياه المصرف، ويجري تجهيز مواسير بديلة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كميات المياه المتسربة بهذه المنطقة، أما فيما يتعلق بالمياه المتسربة من خزانات الصرف الصحي المنزلية بالمنطقة خلف المدرسة الإعدادية فيجري العمل على قدم وساق للانتهاء منها اليوم.كان عدد من أهالي قرية شكشوك قد اشتكوا من عدم توصيل الصرف الصحي لمنازل القرية وغرق بعض الشوارع بالمياه، وذلك خلال زيارة المحافظ اليوم للقرية احتفالًا باليوم العالمي للطفل، وإعلان قرية شكشوك صديقة للطفل كأول قرية على مستوى الجمهورية، حيث أعلن محافظ الفيوم أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية خلال شهر من الآن، وخلال عامين سيتم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع منازل شكشوك.وفي استجابة سريعة لشكوى أهالي القرية، وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي بالتنسيق مع شركة مياه الفيوم، لاستخدام جميع سيارات الكسح التابعة لمركزي أبشواى وسنورس والسيارات التابعة لشركة المياه بالمركزين، لكسح المياه المتجمعة بعدد من شوارع القرية.