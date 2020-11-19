رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سارة سلامة لاعبة سيرك في «إسعاف يونس» (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:35 م
سارة سلامة
سارة سلامة
حسن أمين
طباعة
كشفت الفنانة سارة سلامة عن تفاصيل شخصيتها التي تجسدها في المسلسل الدرامي "إسعاف يونس"، الذي يخوض بطولته الفنان محمد أنور، وتعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة من الغياب.

وقالت سارة سلامة، خلال لقائها ببرنامج "عين أون لاين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "بيري"، وتعمل في "سيرك" تقدم خلاله إحدى الفقرات، مشيرة إلى أن شخصيتها تتمتع بالجرأة.

ويتضمن العمل 10 حلقات، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي معتمدًا على كوميديا الموقف وليس الإفيهات، ويجسّد "أنور" خلال أحداث المسلسل دور طبيب يدعى يونس يعمل كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي".

يذكر أن شيرين سليمان قدمت برنامج "عين" على شاشة قناة "الحياة" لمدة عشر سنوات، قبل أن تغادرها مؤخرا، وأجرت عددا كبيرا من اللقاءات مع أهم نجوم الوطن العربي.

موضوعات متعلقة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات مناقشة «مستوطنات تعليمية.. قصة الثانوية العامة» في «بتانة»

«عبدالدايم»: نتوسع في إقامة معارض الكتاب لتحقيق العدالة الثقافية

«الثلاثاء بعد العصر» رواية جديدة لنهلة أبو العز عن دار دريم بن

«تراثيات بلدنا».. معرض للحرف التراثية بقصر المنيل (صور)