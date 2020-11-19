سارة سلامة لاعبة سيرك في «إسعاف يونس» (فيديو)

كشفت الفنانة سارة سلامة عن تفاصيل شخصيتها التي تجسدها في المسلسل الدرامي "إسعاف يونس"، الذي يخوض بطولته الفنان محمد أنور، وتعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة من الغياب.وقالت سارة سلامة، خلال لقائها ببرنامج "عين أون لاين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "بيري"، وتعمل في "سيرك" تقدم خلاله إحدى الفقرات، مشيرة إلى أن شخصيتها تتمتع بالجرأة.ويتضمن العمل 10 حلقات، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي معتمدًا على كوميديا الموقف وليس الإفيهات، ويجسّد "أنور" خلال أحداث المسلسل دور طبيب يدعى يونس يعمل كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف."إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي".يذكر أن شيرين سليمان قدمت برنامج "عين" على شاشة قناة "الحياة" لمدة عشر سنوات، قبل أن تغادرها مؤخرا، وأجرت عددا كبيرا من اللقاءات مع أهم نجوم الوطن العربي.