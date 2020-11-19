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سياسي

«مستقبل وطن» ينافس بـ85 مرشحًا و«الوفد» و«التجمع» بمرشح وحيد بإعادة المرحلة الأولى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:28 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
إسلام نصير
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أسفرت نتائج انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات مجلس النواب 2020 عن وصول 136 مرشحًا حزبيًا جولة الإعادة أمام 86 مرشحًا مستقلًا تمكنوا من الوصول لمرحلة الإعادة، على أن تجرى انتخابات الإعادة في الخارج للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.

وحصل حزب «مستقبل وطن» على نصيب الأسد من المرشحين الذين تمكنوا من خوض غمار جولة الإعادة حيث وصل عددهم إلى 85 مرشحًا من حزب" بالمرحلة الأولي في 12 محافظة، يليه حزب « الشعب الجمهوري » بـ19 مرشحًا في 10 محافظات، ويليه حزب "النور" الذي يخوض الإعادة في المرحلة الأولى فقط بـ 6 مرشحين في 4 محافظات، ويأتي حزب "حماة الوطن" بـ 9 مرشحين في المرحلة الأولى، ومن بعده حزب «المؤتمر» يخوض 5 مرشحين الإعادة بالمرحلة الأولى.

فيما وصل 3 مرشحين بحزب "الإصلاح والتنمية" للإعادة بالمرحلة الأولى وجميعهم بمحافظة المنيا، كذلك وصل حزب "الحرية" لجولة الإعادة بـ 3 مرشحين، وبنفس عدد المرشحين دخل "مصر الحديثة" سباق الإعادة بالمرحلة الأولي، بينما يخوض حزب "المصري الديمقراطي" الإعادة في المرحلة الأولى بمرشحين في محافظتين.

أما بيت الأمة يخوض جولة الإعادة بالمرحلة الأولي بمرشح وحيد من حزب "الوفد" بدائرة مغاغة بالمنيا، وكذلك حزب "التجمع" يخوض انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى بمرشح وحيد.

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