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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: الاعتداء على فريق أطفال بلا مأوى بشرق القاهرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:08 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تعرض عدد من أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي بشرق القاهرة أثناء عملهم بأحد شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلى للاعتداء من قبل مجهولين، عقب اصطدام سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة حيث قام على إثرها ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون السيارة بالمشاجرة مع فريق الوحدة.

وخلال النقاش مع مستقلي السيارة الملاكي، رفضوا حضور الشرطة وطلبوا تعويضا فوريا، وتجمع ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين وقاموا بالاعتداء على فريق الوحدة وأحدثوا بعض الإصابات بمسعف الوحدة، وحاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة.

وقام فريق الوحدة المتنقلة بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت نقطة شرطة الشروق وحررت تقريرا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف إلى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.

كما توجه الفريق إلى قسم شرطة مدينة نصر حيث تم تحرير محضر وحجز أحد المعتدين بالضرب بعد هروب الآخرين والسيارة الملاكي، وتم توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما تم تكليف محامى من الوزارة بالذهاب إلى النيابة لاستكمال الإجراءات، حيث تم عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم إخلاء سبيله، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر، ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدني بها ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.

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