«الأمم المتحدة»: يجب احترام اتفاق الليبيين على مغادرة جميع المرتزقة

رحب الممثل الدائم لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير كيلي كرافت، مساء اليوم الخميس، باتفاق ممثلي الفرقاء الليبيين على خارطة طريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أنها ستمكن جميع الليبيين من اختيار قيادة بلدهم واتجاهه.وأكد كرافت، في كلمة له خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، أن التطورات الليبية الأخيرة تُظهر إجماعًا واسعًا بين الليبيين على أن الحل السياسي الشامل عن طريق التفاوض هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع، إضافة إلى أنها تثبت صحة العملية السياسية للأمم المتحدة باعتبارها الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.وأضاف، في الأسبوعين الماضيين، اجتمعت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الليبيين في تونس العاصمة من أجل بلادهم، مشيرا إلى توافق هؤلاء الليبيين على أجندة عملية حددت معايير تحقيق السلام، بما في ذلك تحديد موعد للانتخابات الوطنية، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، والاتفاق على توحيد المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مقدما الشكر لـ تونس على جهودها التيسيرية لهذا الملتقى.ودعا، جميع أعضاء مجلس الأمن، إلى الالتزام بواجبهم تجاه عملية برلين، ودعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشكل حقيقي وفعال، خاصة مع استمرار الزخم في جانبنا، معتبرا الإعلان الليبي عن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بمثابة أساس للعملية السياسة.وتابع: مع ذلك فإن التنفيذ الناجح لوقف إطلاق النار يعتمد على كل عضو في مجلس الأمن، مردفا نتفق جميعًا على الحلول التي يقودها الليبيون ويملكونها. لذلك، يتحتم علينا دعم قرار الليبيين بوقف القتال والقيام بذلك بشروطهم الخاصة.وأكمل: البديل المفروض من الخارج والذي يهدف إلى تقسيم ليبيا وتأسيس وجود عسكري أجنبي طويل الأمد أمر غير مقبول على الإطلاق.وشدد على ضرورة المجتمع الدولي احترام الاتفاق الليبي الذي يقضي بمغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وانسحاب جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من خطوط التماس والعودة إلى قواعدها في غضون 90 يومًا، وفق إعلان 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار.وأعلن ترحيبه بالاجتماعات الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة الليبية على الأراضي الليبية - في غدامس وفي المقر الجديد في سرت لتفعيل إعلان وقف إطلاق النار، حاثا المجتمع الدولي أيضًا أن يحاسب المفسدين على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.واستطرد: يجب أن نرسل رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي سيتخذ إجراءات هادفة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا التي أججت الصراع، موضحا أنه لتحقيق هذا الهدف، رشحت الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وإستونيا بعضًا من أفظع منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، بمن فيهم محمد الكاني وميليشيا كانيات، إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.وأكد أن الولايات المتحدة، كانت وستظل، داعمًا قويًا للمساءلة الجادة والعدالة لضحايا الفظائع من خلال الآليات المناسبة، مرحبا بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الفظائع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ومشددا على أن الولايات المتحدة ستساعد المساءلة على تعزيز العدالة للضحايا وتساعد على تأمين سلام دائم، إضافة إلىوأكمل: كما ندعم المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أنها تفي بولايتها السياسية والتكنوقراطية وتستأنف عمليات قطاع النفط والغاز على مستوى البلاد، وتقوم بخطوات لضمان الشفافية الكاملة لجميع الإيرادات المستلمة.ورأي أنه في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون إلى تحسين الحوكمة، من المخجل أن يسعى بعض الفاعلين الليبيين والخارجيين إلى تسييس وتقويض المؤسسات الاقتصادية.وتابع: لقد كان هذا المجلس واضحًا أنه يجب حماية ثروة ليبيا لجميع الليبيين، ويجب علينا مضاعفة جهودنا لضمان عدم اختلاس الأموال أو تحويلها خلال هذه الفترة الحرجة للغاية.وأكد أن الولايات المتحدة ستظل تركز بشدة على هذا الوضع المتطور، وسوف تقوم بدورها في مساعدة الشعب الليبي في النهاية على بناء مستقبل قائم على السلام والفرص التي تأتي معه.كما أكد أنه من المهم في هذه اللحظة الحاسمة من العملية السياسية، ملء مكان منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة سريعًا بشخص لديه سجل حافل في المفاوضات، معتبرا نيكولاي ملادينوف هو الاختيار الصحيح لهذا الدور.وعبر عن تطلع الولايات المتحدة إلى التشاور مع الأمين العام وهذا المجلس بشأن المرشحين الأفارقة المحتملين لمنصب منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا في الوقت ذلك بمواصلة الدعم لستيفاني ويليامز في دورها القيادي والمذهل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى وصول مبعوثة خاصة جديدة للأمم المتحدة.