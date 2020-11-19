استمرار نظام العمل بنصف العاملين بـ«البيئة» بسبب ظروف كورونا

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتفعيل الخدمات الإلكترونية للحد من الخروج من المنزل وتقليل عدد المترددين على الوزارة، منوها بأنه تم تقليل عدد العاملين بالوزارة منذ بدء الموجة الأولى من الفيروس، والاكتفاء بنصف العاملين حتى الآن وتقسيم الأيام بينهم.وتابعت مصدر بوزارة البيئة، أنه تم تكثيف الإرشادات الوقائية داخل الوزارة، وقياس درجة حرارة الموظفين والمواطنين قبل دخول الوزارة، ومنع دخول أحد دون ارتداء الكمامة، والتأكيد على عدم وجود تجمعات داخل مبنى الوزارة.وأشارت إلى أن الوزارة بها جهاز لتعقيم جميع المترددين، ووجود تهوية جيدة ومراوح داخل الوزارة والتقليل من استخدام التكييفات.