رئيس البرلمان يعزي النائب عبدالله لاشين في وفاة والدته

تقدم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة للنائب عبدالله لاشين فى وفاة والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد قدم واجب العزاء والمواساة للنائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور لها السيدة والدته، وذلك بمسقط رأسه بقرية الحمادين أم عثمان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.ورافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.