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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تعرب عن استيائها من تصريحات سفير ألمانيا في ليتوانيا بشأن ستالين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:22 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن استياء موسكو لتصريحات سفير ألمانيا في ليتوانيا أماتياس سون، الذي قال إن تحرير الجيش الأحمر ألمانيا من النازية كان هدفه إقامة حكم ستالين القمعي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن روسيا تصنف هذه التصريحات للدبلوماسي رفيع المستوى في الخارجية الألمانية، والمستوحاة من المشاعر المعادية لروسيا التي طورتها القوى القومية في ليتوانيا على مدى عقود، استفزازا.

وأضافت المتحدثة أن موسكو تنتظر من برلين التوضيح، وأن تنأى بنفسها عن مثل هذا الهجوم الفردي، مشيرة إلى أن ألمانيا تشهد في الآونة الأخيرة ترويجا متزايدا للأفكار التي تضع علامة المساواة بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية فيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت أن هدف هذه الحملة التقليل من مسئولية ألمانيا عن جرائم النازية اللا إنسانية، وأن مثل هذا الموقف يثير رفضا قاطعا ويضع عملية المصالحة ما بعد الحرب بين الروس والألمان، والتي لم يسبق لها المثيل، موضع الشك.

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