الاحتفال بعيد ميلاد مريضة في مستشفى سيدي سالم بكفرالشيخ

في لفتة إنسانية، احتفلت هيئة التمريض بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم المركزي، بعيد ميلاد مريضة، لإدخال السعادة والسرور على قلبها.وتم إحضار «تورتة» لها وبلالين في جو احتفالي شارك فيه فريق التمريض بالمستشفى.وأكد الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي، أنهم يعملون وفق منظومة متكاملة الهدف الرئيسي منها خدمة الوطن والمواطنين.