أحمد الفيشاوي يطرح البرومو الدعائي لكليب «نمبر 2» (فيديو)

طرح الفنان أحمد الفيشاوي البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "نمبر 2"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.الأغنية طرحت بطريقة الرسوم المتحركة "الأنيميشن"، وظهر فيها الفيشاوي وهو يضرب شخص أسمر اللون يسوق سيارة فيراري ويطرحه أرضًا.ويشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وهو من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.