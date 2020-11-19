وزير الإسكان يوضح سبب مساعدة مصر في إنشاء سد تنزانيا (فيديو)

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الاهتمام بمشروع إنجاز إنشاء أكبر سد في تنزانيا وإنشاء محطة جوليوس نيري له شقين.





وتابع وزير الإسكان، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، في تغطية خاصة لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" بتنزانيا اليوم الخميس: "أحد أهم الجوانب في هذا المشروع هو دور مصر الإقليمي باعتبارها الدولة الكبرى في إفريقيا التي تقدم يد العون والمساعدة لأشقائها من الدول الإفريقية ليعبروا مراحل التنمية مما ينعكس على مصر بالنهاية أيضًا".